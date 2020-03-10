Gurbetçiden Tunceli’ye 200 milyon Euro’luk dev yatırım

MEMLEKET sevdalısı gurbetçi iş insanının, Tunceli’ye kuracağı fabrikada 3 bin kişinin istihdam edileceğini belirten Vali Sonel, bu haberi öğrendiği anda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı. Söz konusu tesislerin Tunceli Organize Sanayi Bölgesi’nde 95 dönümlük bir alan üzerinde 1 yıl içerinde tam kapasite faaliyete başlamasının planlandığını belirten Sonel, 15 dönümlük alana kurulacak ilk fabrikanın temelinin ise 1 ay içinde atılacağı müjdesini verdi. Vali Sonel, “Cemal Amca” dediği memleket sevdalısı gurbetçi iş insanının, kendi öz kaynağı ile yola çıktığını ancak devletin bölgedeki yatırımcılara sunduğu teşvikten de faydalanacağını ifade etti.





‘BU KADAR İNSANI BULMAK İMKÂNSIZ’

Hızla hayata geçecek entegre tekstil tesisleri sayesinde Tunceli’nin istihdam noktasında da Elazığ, Kovancılar, Erzincan gibi komşu il ve ilçeler açısından bir cazibe merkezi haline geleceğine dikkati çeken Sonel, “Fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek. Bu kadar çok sayıda insanı Tunceli merkezde bulmak imkânsız. Çevre il ve ilçelere de ciddi bir istihdam imkânı sunarak ilimiz bu noktada bir cazibe merkezi haline gelmiş oldu. Halen Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı tekstil fabrikalarımızda çalışanların bir bölümü servislerle yakın ilçelerden geliyor” diye konuştu.