Gurbetçi vatandaştan köy okuluna müzik atölyesi

GURBETÇİ Halil Yaşar, köyde kalan akrabası aracılığıyla Yeşilhisar Yunus Emre İlkokulu’na kurulacak müzik atölyesine müzik aletleri aldı. Okulda oluşturulan müzik atölyesinde öğrencilere bağlama dersleri verilmeye başlandı. Okul Müdürü Serkan Şahin, “En nitelikli eğitim-öğretim ortamını hazırlayıp öğrencilerimizin tüm yönleriyle gelişimini sağlamak amacıyla, Almanya’da yaşayan hemşehrimiz, abimiz kıymetli Halil Yaşar’ın vesilesiyle okulumuzda müzik sınıfı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz bu sınıfta müzik derslerini işleyecek, ayrıca açılan kurslarla enstrüman eğitimlerini görecek ve müzikal yeteneklerini geliştirmeye çalışacaklar. Bu hafta itibariyle bağlama kursunu da başlatmış bulunmaktayız” dedi.