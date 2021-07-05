Gurbetçi vatandaşa hırsızlık şoku

OLAY, iki gün önce Beykoz’da 06.00 sıralarında meydana geldi. Almanya’dan 2 hafta önce Türkiye’ye tatile giden Bilal Keskin, akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park etti. Sabah kalktığında aracının camının kırık olduğunu ve orta konsolun çalındığını gören Keskin büyük şok yaşadı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, hırsızların, çaldıkları malzemelerle birlikte araca binerek sokaktan ayrıldıkları belirlendi. Yaklaşık 60 bin lira zararı olduğunu söyleyen Bilal Keskin, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bulundukları semtte ilk defa böyle bir olayın yaşanmadığını belirten Keskin, şunları söyledi: ‘İNSANIN GURURU İNCİNİYOR’

“Aracın orta torpido gözündeki özellikleri alındı. Sağ taraftaki cam patlatılarak girilmiş. Sabah kayınpederimi havaalanına bırakacaktım. Arka kapıdan çantamı içeri attım. Ön kapıyı açtığımda çok şaşırdım. Sonra babamıza ve polise haber verdik. Olay yeri inceleme parmak izi aldı, ama ellerinde eldiven olduğu için ulaşılmadı maalesef. Güvenlik kamerası görüntüleri mevcut. Araçta şoför ile beraber 3 kişiler. Bir kişi gözetliyor. Bir kişi de komşumuzun aynı tarzda arabasına bakıyor, tekrar geliyor. Bu durumda bizi üzen şey, yeri geliyor 2-3 gün yolculuk çekiyorsunuz. Ülkeler geçiyorsunuz. Sırbistan gibi bir yerde kaldık gelirken. Orada konakladık. Arabamız daha tenha bir yerdeydi. Bir şey olmadı, geliyorsunuz kendi evinizin önünde bu soygunu kendi ülkenizde yaşayınca insanın gururu inciniyor, mağdur oluyor. Bundan ötürü çok üzgünüz. İnşallah kısa zamanda bulunur.”