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Avrupa
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Gurbetçi kadından, memleketindeki engellilere akülü araç!

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Gurbetçi kadından, memleketindeki engellilere akülü araç!

Hollanda’da yaşayan gurbetçi Semra Kürkçü, memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki 5 engelliye akülü araba hediye etti.

YAKLAŞIK 1.5 yıl önce dizinden ameliyat olan ve 8 ay yürüme güçlüğü çeken Kürkçü tarafından gönderilen akülü araçlar, engellilere dağıtılmak üzere ilçeye ulaştırıldı. Akülü araçları teslim alan ve engellilere ulaştırılmasına aracılık eden Mahmut Alıcı, hayırsever Semra Kürkçü’nün, geçen yıl da ilçeye 8 akülü araç gönderdiğini anımsattı. Kürkçü’ye teşekkür eden Alıcı, bu tür yardımların örnek olmasını diledi. Akülü araçlarına kavuşan bedensel engelli Ömer Gölbaşı ve Ramazan Öztürk ise hayır sahiplerine teşekkür etti.

Gurbetçi kadından, memleketindeki engellilere akülü araç
Gurbetçi kadından, memleketindeki engellilere akülü araç

Gurbetçi kadından, memleketindeki engellilere akülü araç

Gurbetçi kadından, memleketindeki engellilere akülü araç

 

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