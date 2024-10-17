Gurbetçi, gurbetçiyi böyle dolandırdı

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NEVŞEHİR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Almanya’da yaşayan gurbetçi kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, tuzağa düşürdükleri belirlenen çete üyelerini takibe aldı. Çete lideri H.K., ağına düşürdüğü kadınlara, Almanya’daki Mercedes-Benz Daimler’de çalıştığını söyleyerek güven kazandı. Kendisiyle temasa geçen kadınlarla da devam eden süreçte evlilik bahanesiyle samimiyet kurdu. Suç örgütü üyeleri daha sonra da mağdurları ikna etmek amacıyla gösterişli hayat paylaşımlarıyla ikna ederek ağına düşürdü. Gurbetçi kadınların güvenlerini kazanarak gözlerini boyayan şahıslar, bahse konu otomobil firmasının kişiye özel kampanyasından istifade etmek için hazırladıkları sahte belgeleri ‘imza için buraya gelmeniz gerekiyor’ diyerek Türkiye’ye çağırdı. Çete üyeleri gelen gurbetçilere konaklamaları için ayarladıkları lüks otellerde tatil, pahalı model cep telefonları aldırıp kampanya ile teslim alacakları otomobile ödeme yaparken bu ücretlerin iade edileceğini söyledi. Ağına düşürdüğü kadınları Nevşehir’deki lüks evinde ağırlayıp, evlilik vaatleriyle kandırmaya devam eden çete üyeleri, kadınlara harcama yaptırmaya devam etti. Dolandırıldığını anlayan kadınlar şikâyetçi olmak istediklerinde ise tehdit ve şantaj uygulandı.

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90 KADINI DOLANDIRMIŞLAR

Bu yöntemlerle farklı tarihlerde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek şikâyetçi olan 5 kadının ifadesini alarak çalışma başlatan ekipler, çete lideri ve üyelerini hem teknik hem de fiziki takibe aldı. 5 kadını yaklaşık 1 milyon Euro ve 10 milyon TL dolandıran çete üyelerinin, benzer yöntemlerle yaklaşık 90 kadını daha dolandırdığı, bu kadınlardan da elde edilen suç gelirinin 50 milyon Euro’yu bulduğu belirlendi. Polis, Almanya’dan geldikten sonra dolandırıcılık faaliyetlerine başlayan ve bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgütün sözde yönetici ve üyelerinin, zenginleşerek lüks araçlar satın aldıklarını ve lüks dairelere taşındıklarını tespit etti. Teknik takip sırasında, örgüt mensuplarının, aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıkları mağdurlara şantaj yaptıkları, dolandırıldığının farkında olmayan bazı mağdurları ise evlilik yalanıyla ikinci kez dolandırdıkları belirlendi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Nevşehir Merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen B.C.E., M.O.S., Ş.D., A.D., F.D., K.D., M.A.Ö. ve F.C. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda sahte plaka ve dijital materyallere el konuldu.

‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘dolandırıcılık’, ‘tehdit ve hakaret’ suçundan gözaltında bulunan suç örgütü üyelerinin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

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