Gurbetçi, cinayete kurban gitmiş

OLAY, 24 Aralık Perşembe akşamı saat 20.30 sıralarında Datça’nın Yaka Mahallesi Pakamutbükü mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Almanya’nın Mönchengladbach şehrinden bir süre önce memleketi Datça’ya tatil için giden Kamil Karakaş’a ait olduğunu belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan otopside ve jandarmanın başlattığı çalışma kapsamında Karakaş’ın kafasının değişik yerlerine sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla ilgili Fatih U. (44) ve Atilla A.( 44) isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.