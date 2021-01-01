Gurbetçi boksör yumruğunu Türkiye için sallayacak

Boksa 3 yıl önce Almanya’da başlayan 19 yaşındaki Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonu ile iletişime geçerek, Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda denendi ve Erkek Boks Milli Takımı’na alındı. Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları’nda Türkiye’yi 91 kiloda temsil edecek Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonu’nun Kadıdağı Kamp Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetcan, yumruklarını hayali olan Tokyo Olimpiyatları için hazırlıyor. Almanya’da 3 yıl önce kuzeniyle boksa başladığını anlatan milli sporcu, “Beni Almanya şampiyonasına götürmek istemediler. Kendi adamları vardı Alman, onu götürmek istediler. Babamla konuştum. Daha sonra Türk Milli Takımı’yla irtibata geçmeye çalıştık. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve asbaşkan Yılmaz İlkay Arın, bizi Türkiye’ye davet etti. Ahmet Cömert Turnuvası’nda denendim. Finale kadar geldim, iyi maçlar çıkardım. Daha sonra milli takıma alındım” diye konuştu.





‘ÜLKEMİZ İÇİN DÖVÜŞMEK HAYALİMDİ’

Anne ve babasının 25 yıldır Almanya’da çalıştığını ifade eden Mehmetcan, şunları dile getirdi: “Bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemiz için dövüşmek benim hayalimdi. Türk bayrağı için dövüşmek istedim hep. Ne zaman Türkiye adına ringe çıksam çok gururlanıyorum. Şu an ben burada boks yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye’de antrenörlerim ve sporcu arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Ben de istekli bir şekilde gelişiyorum. Dünya çapındaki rakiplerimi izliyorum. Hedefim öncelikle vizeyi almak daha sonra inşallah Tokyo Olimpiyatları’nda derece elde etmek.”