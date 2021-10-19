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Gurbetçi bagajda 1.7 milyon TL’sini unuttu örnek taksiciler parayı ulaştırdı

#Gurbetçi#Bavul#Taksici
Gurbetçi bagajda 1.7 milyon TL’sini unuttu örnek taksiciler parayı ulaştırdı

Almanya’dan giden bir kişi Sarıyer’de, bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 700 bin lira bulunan valiz sahibine ulaştırıldı.

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KAYMAKAMLIKTA işlemlerini yaptıktan sonra içi para dolu valizini unuttuğunu anlayan kişi, bindiği taksinin plaka ve durağını hatırlamayınca polise başvurdu. Polis ekipleri çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajdaki valizden haberi olmayan taksici ise mesaisi bitince durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 700 bin lira bulunan valiz sahibine ulaştırıldı.

POLİSE BAŞVURDU
Olay, geçen cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Almanya’dan İstanbul’a giden kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak’tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı’na gitti. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.  

BAGAJDAKİ VALİZDEN HABERİ YOKTU
Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk’ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

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‘TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM’ 
Valizi teslim alan sahibi, “Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım” dedi.

‘SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI’ DİYE KONUŞTU
Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, “Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani ’sizin gibi insan kalmış mı’ diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın” diye konuştu. 

 

 

 

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#Gurbetçi#Bavul#Taksici

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