Kartal bu kez gurbetçi avında

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle yurt dışındaki gelecek vaat eden gençlerin takibe alınmasını istedi. Beşiktaş'ın yurt dışı transfer sorumlusu yönetici Erdal Torunoğulları, scout ekiplerinin hazırladığı liste dışında İsviçre, İsveç, Kanada, Norveç, İngiltere, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Amerika, Bosna, Kosova gibi önemli ülkelerdeki gelecek vaat eden gençlerin listelerini çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Erdal Torunoğulları "Beşiktaş'ın geleceği gençlerin elinde olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ekibi ve scout ekibinin uzun süredir takip ettiği genç futbolcuları kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle Bosna, Kosova'da Türk futbolcuları yakından izliyoruz. Birçok takımda önemli oyuncular var. Bunları değerlendireceğiz. İngiltere, Almanya'da Türk futbolcularına sahip çıkacağız. Bu konuda önemli proje çalışmalarımız var" yorumunu yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve ekibinin uzun süredir takibe aldıkları isimler arasında Umut Bozok, Naci Ünvar, Muhammet Kiprit, Levin Öztunalı, Erkan Eyibil, Adnan Uğur, Yusuf Demir, Metehan Güçlü bulunuyor.