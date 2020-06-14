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Avrupa
Ferit DEMİR / TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Gurbetçi anne ve çocuklarına Tunceli’de son görev

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Gurbetçi anne ve çocuklarına Tunceli’de son görev
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Fransa’da evlerindeki havuzda 2 Haziran günü ölü bulunan Dilek Yücetepe (30) ile oğulları Cem (4) ve Dersim (2), memleketleri Tunceli’nin Pülümür ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

FRANSA’nın Montpellier kenti yakınındaki Juvignac’da, evlerinin havuzunda ölü bulunan Dilek Yücetepe ile oğulları Dersim ve Cem’in cenazeleri, Fransa’da yapılan otopsinin ardından uçakla Almanya üzerinden Türkiye’ye götürüldü. Pülümür Cemevi’nde Dilek Yücetepe ile oğulları Dersim ve Cem için cenaze töreni düzenlendi. Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe ile yakınları gözyaşlarına boğulurken, cenaze törenine CHP Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreni sırasında Dilek Yücetepe’nin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze töreni sonrası anne ve iki oğlunun cenazeleri omuzlara alınarak ilçeye bağlı Çatalyaka köyünde toprağa verildi.

Gurbetçi anne ve çocuklarına Tunceli’de son görev
‘DETAYLI RAPOR ÜÇ AY SONRA’
Muharrem Yücetepe’nin Fransa’da yaşayan dayısı Faruk Gezici, anne ve 2 çocuğunun ölümüyle ilgi raporun 3 ay sonra çıkacağını söyledi: “Yeğenim eşinden uzun süre haber alamayınca merak edip eve bakmaya gidiyor. Eşi ve çocuklarını havuzun içinde ölü olarak buluyor. Herhangi bir dış müdahale yok. Suda boğulma olayı bilindiği kadarıyla. Detaylı rapor üç ay sonunda çıkacak. Önce en küçük canımız vefat ediyor. Kardeşi de en son vefat ediyor. Havuz derin değil. Sanırım gelinimiz çocuklarının o panik halinden dolayı kendisi de kilitleniyor yani bayılarak suya düşüp boğuluyor. Bu bir tahmin. Kimse yanlarında yok. Bildiğimiz bu. Çocuklar düşünce anneleri panik yapıyor ve bu elim kaza meydana geliyor. Bu otopsi raporunda ortaya çıktı.”
Gurbetçi anne ve çocuklarına Tunceli’de son görev

 

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