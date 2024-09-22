Gurbetçi Ali Aker Anzak doktoruna hayat veriyor!

İskender GÜNGÖR / KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 10:57
Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Türk iş insanı Ali Aker, 1915’te Çanakkale savaşında görev yapan Anzak doktorun hikâyesini canlandıracak.
BELGESELDE, Çanakkale Savaşları’nın kutsallığı ve Türk-Anzak dostluğu teması işleniyor. Yapım, 18 Mart 2025’te, Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümünde, Türkiye ve Avustralya’da eş zamanlı olarak gösterime girecek. Belgeselde, Avustralyalı cerrah Dr. Charles Ryan’ın hikâyesi anlatılıyor. Dr. Ryan, önce Plevne’de Gazi Osman Paşa ile siperlerde savaşmış, sonra Erzurum’da tabyalarda görev almış ve madalyalar kazanmıştır. Memleketi Avustralya’ya döndükten sonra, 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle Gelibolu’ya gönderilen Anzak Ordusu’nda hastane komutanı olarak görevlendirilir. Film, Ryan’ın bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor.
TECRÜBELİ VE BAŞARILI BİR KADRO
Film hakkında gazetemize konuşan yönetmen Vedat Yenerer, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın, Başkan İsmail Kaşdemir ve ekibinin büyük katkıları ve eşsiz desteğiyle hayata geçirilen belgeselin aralık ayına kadar tamamlanacağını belirtti. Çekimlerin, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı alanlarda yapıldığını ifade eden Yenerer, “Türk Charlie Plevneli Ryan - Üç Savaş Bir Doktor” adlı belgeselin çekimlerinin tecrübeli ve başarılı bir kadro ile devam ettiğini söyledi. Genel yönetmenliği Vedat Yenerer’in yaptığı belgeselin yapımcılığını, Avustralya’da yaşayan iş insanı Murat Dereli üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Hakan Kumuk, Selçuk Eken ve Ali Aker
gibi tanınmış isimler yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Akın Depecik üstlenirken, çekimlerde gerçek siperlerin ve çatışmaların yaşandığı alanların kullanılması ekibi derinden etkiliyor. Yenerer, oyuncuların zaman zaman duygusal anlar yaşadığını da sözlerine ekledi.
CHARLIE PLEVNELİ RYAN KİMDİR?
1876 yılında 21 yaşında genç bir cerrahken Osmanlı devletinin doktor ihtiyacını karşılamak için yabancı gazetelere ilan vermesinin ardından Avustralyalı Dr. Ryan Osmanlı ordusuna katılır. Plevne ve Erzurum’da 1.5 yıl Osmanlı ordusuna hizmet veren Ryan’a cephedeki üstün hizmetlerinden dolayı Harp Madalyası ve hem Osmani hem de Mecidiye Nişanı verilir. Abdülkerim Paşa kumandasında Türk-Sırp savaşına katıldı. Daha sonra Plevne Kuşatması sırasında Gazi Osman Paşa ile üçüncü muharebede kötü bir şekilde yaralandı. Şevket Paşa’nın açtığı yoldan 5 bin yaralı ile Plevne’den çıkmayı başardı. Oradan da İstanbul’da yaraları iyileşince Erzurum’a gönderildi. Gazi Muhtar Paşa ve Kurt İsmail Paşa’nın kumandası altında görev aldı. Kuşatmadan sonra Rusların eline esir düştü. Savaş bittiğinde ana vatanı Avustralya’ya döndü. Ülkesine döndüğünde de ‘Türk Charlie ve Plevneli Ryan’ olarak anıldı. Osmanlı’dan kazandığı iki madalyası olan Ryan 1915’te Çanakkale savaşında Türkiye tarafında doktor olarak savaşta görev aldı.