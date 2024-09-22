Gurbetçi Ali Aker Anzak doktoruna hayat veriyor!

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BELGESELDE, Çanakkale Savaşları’nın kutsallığı ve Türk-Anzak dostluğu teması işleniyor. Yapım, 18 Mart 2025’te, Çanakkale Savaşları’nın 110. yıl dönümünde, Türkiye ve Avustralya’da eş zamanlı olarak gösterime girecek. Belgeselde, Avustralyalı cerrah Dr. Charles Ryan’ın hikâyesi anlatılıyor. Dr. Ryan, önce Plevne’de Gazi Osman Paşa ile siperlerde savaşmış, sonra Erzurum’da tabyalarda görev almış ve madalyalar kazanmıştır. Memleketi Avustralya’ya döndükten sonra, 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle Gelibolu’ya gönderilen Anzak Ordusu’nda hastane komutanı olarak görevlendirilir. Film, Ryan’ın bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor.