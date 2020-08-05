Gurbetçi aileye Hatay’da gözyaşlarıyla son veda

KAZADA yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Gürkan Tekoğlu (36) ile eşi Pelin Tekoğlu (31), çocukları Melina Tekoğlu (4), Melisa Tekoğlu (6) ile kayınbirader Mehmet Ali Eskisarılı’nın (22) cenazeleri Antakya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin kentteki ve Almanya’daki yakınları katıldı. Cenaze için Almanya’dan giden ve yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Uğur Tekoğlu, tabutlara sarılarak uzun süre ağladı. Almanya’da yaşayan ailenin yaklaşık 1 ay önce yaz ve bayram tatili için memleketleri Hatay’a gittiği, bayram sonrası ise Almanya’ya dönmek üzere tekrar yola çıktıkları öğrenildi.

Sürücü Gürkan Tekoğlu’nun Almanya’da taksicilik yaptığı öğrenilirken, aynı araçta hayatını kaybeden Mehmet Ali Eskisarılı’nın ise aile ile birlikte Ankara’ya kadar gideceği ve orada kalacağı bilgisine ulaşıldı.





