Gurbetçi ailenin 25 yıllık yol çilesi

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ALMANYA’da çalışırken Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak’ta 25 yıl önce ev yaptıran 76 yaşındaki Rafet Çetin, 2006 yılında evine yol yaptırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden yolun yapılması kararı çıkması üzerine Zonguldak Belediyesi’ne başvurduğunu ifade eden Çetin, her ay düzenli olarak belediyeye müracaat etmesine rağmen yolunun yapılmadığını ifade etti. Yolun planının çizildiğini, yolun geçeceği güzergâhtaki arsa sahiplerine bile ücretlerinin ödenmesine rağmen yolun halen başlamadığını anlatan Çelik, hastalık veya yangın olduğu zaman merdivenlerden güçlükle ulaşım sağlanabildiğini anlattı.