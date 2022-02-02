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HABERLERAvrupa Haberleri

Gurbetçi ailenin 25 yıllık yol çilesi

#Rafet Çetin#AVRUPADAN HABERLER#Aliye Çetin
Gurbetçi ailenin 25 yıllık yol çilesi

Zonguldak’ta gurbetçi aile, 25 yıldır yol çilesi çekiyor. Mağduriyetleri sebebiyle mahkemeye başvuran ailenin yol yapılması kararı çıkmasına rağmen belediye tarafından yolu yapılmadı.

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ALMANYA’da çalışırken Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak’ta 25 yıl önce ev yaptıran 76 yaşındaki Rafet Çetin, 2006 yılında evine yol yaptırmak için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden yolun yapılması kararı çıkması üzerine Zonguldak Belediyesi’ne başvurduğunu ifade eden Çetin, her ay düzenli olarak belediyeye müracaat etmesine rağmen yolunun yapılmadığını ifade etti. Yolun planının çizildiğini, yolun geçeceği güzergâhtaki arsa sahiplerine bile ücretlerinin ödenmesine rağmen yolun halen başlamadığını anlatan Çelik, hastalık veya yangın olduğu zaman merdivenlerden güçlükle ulaşım sağlanabildiğini anlattı.

Gurbetçi ailenin 25 yıllık yol çilesi

Çetin, “Almanya’da çalışıyordum. Burada da evim var. Evimde kalıyorum. Yol olmadığı için arabamı park edemiyorum. Yol açılacak diye bekledik, ancak açmadılar. 1997 yılında evi yaptırdık. O gün bu gündür çekiyoruz. 2006 yılından bu tarafa devamlı belediyeye gidiyorum. Mahkemeye başvurduk. Kazandık. Arsa paraları falan yattı. İş belediyeye kaldı. Hâlâ açacaklarını söylüyorlar. Bizi atlatıyorlar. Burada cenaze falan olsa indirmesi, getirmesi zor. Yangın olsa işimiz Allah’a kalıyor. Burada 70’i aşkın aile var. Onlar da muzdarip. Mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz” dedi.
Gurbetçi ailenin 25 yıllık yol çilesi

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A MEKTUP YAZACAĞIM’
Yol problemi yaşadıkları için evinden dışarıya çıkamadığını anlatan Aliye Çetin, “1997 yılında bu ev bitti. Yurt dışına gidip geliyorum. Benim için çok zor. Alışverişe gidemiyorum. Belimden rahatsızım. Eşim alışverişe gidiyor. Taşıması çok zor. Merdiven var iniş çıkış yapamıyorlar. Hastaları zor indirip çıkartıyorlar. Mahkemeyi kazandık ama yolu da yapmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmayı bile düşündüm. Burada yaşayan herkes bu merdivenden yürüyerek kendince bir çare bulmaya çalışıyor” diye konuştu.

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#Rafet Çetin#AVRUPADAN HABERLER#Aliye Çetin

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