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Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı

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#Almanya#Türkiye#Trafik Kazası
Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 10:17

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti DİTİB Vakfı Müdürü Kadir Kinet’in torunu ve DİTİB Ludwigsburg’un üyelerinden Bilal Kinet’in oğlu 14 yaşındaki Eren Kinet, Türkiye’nin Karabük iline bağlı Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

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8 Ağustos’ta Eskipazar ilçesinde Mermer Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Gerede istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 78 ABD 636 plakalı TIR, Bilal Kinet idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Bilal Kinet, Eren Kinet (14), B.M.(54), Y.A.(12) ve S.K.(39) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Kinet, 2 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Eren Kinet’in naaşı, Karabük Beşbinevler Vahdet Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı

Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı

Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı

Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı




 

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#Almanya#Türkiye#Trafik Kazası

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