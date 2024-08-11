Gurbetçi aile Türkiye’de kaza yaptı: 1 ölü, 5 Yaralı

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8 Ağustos’ta Eskipazar ilçesinde Mermer Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Gerede istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 78 ABD 636 plakalı TIR, Bilal Kinet idaresindeki LB EK 1717 Almanya plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Bilal Kinet, Eren Kinet (14), B.M.(54), Y.A.(12) ve S.K.(39) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Kinet, 2 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Eren Kinet’in naaşı, Karabük Beşbinevler Vahdet Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

