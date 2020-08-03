AA
Son Güncelleme:
Gurbetçi aile Ankara’da kaza yaptı: 5 ölü
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki TIR’a arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.
ALINAN bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle