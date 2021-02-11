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Avrupa
Taner TÜZÜN / FÜRTH
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Gurbet yolculuğuna 45 yıl önce onlarla çıktı

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Gurbet yolculuğuna 45 yıl önce onlarla çıktı
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Güvercin sevdalısı Yüksel Deşat, “Ben onlarsız, onlar bensiz yapamayız” diyor.

1976 yılında Manisa’dan güvercinleriyle birlikte Almanya’nın yolunu tutan Yüksel Deşat, o gün bugündür onlardan ayrılamıyor. Türkiye’den getirdiği yerli güvercinlerin yerini zamanla posta güvercinlerinin aldığını söleyen Deşat, sayıları 40’ı bulan beyaz posta güvercinlerine özel bahçesinde özenle bakıyor. Deşat, “Zamanında, Fürth’e 400 kilometre uzaktaki Darmstadt’tan saldığım 10 güvercinimin 9’u geri Fürth’e yuvasına dönmüştü. Onlar benden evvel Fürth’e ulaştı. Birini zannediyorum atmaca veya kartallar yakaladı. Yön bulmalarını, yetiştirdiğim yavrular annelerinden öğreniyorlar. Rüzgar, batı veya doğu gibi kendilerine göre hesapları var” dedi.

Gurbet yolculuğuna 45 yıl önce onlarla çıktı

‘TÖRENLERDE BARIŞ GÜVERCİNİ OLARAK UÇURUYORUM’
Deşat, “Pandemi öncesi, Marmaris’in kardeş kenti, Fürth’te yapılan Hasat Bayramları’nda, 23 Nisan kutlamalarında güvercinleri salıyor ve bayramlara renk katıyorduk. Saldığımız güvercinler yeniden yuvalarına dönüyordu. Şimdi kış, onlara daha fazla ihtimam gösteriyorum. Güvercinlerini temiz yemlerle ve yılda bir ton yem ile besliyorum. Güvercinlerimi ayaklarına bağladığım halkalardan tanıyorum. Onlar bensiz, ben onlarsız yapamıyorum” diye konuştu.

Gurbet yolculuğuna 45 yıl önce onlarla çıktı

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