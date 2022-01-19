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HABERLERAvrupa Haberleri

Gurbet hikâyeleri türkülerle buluşuyor

#Almanya#Alamanya: Gurbet Türküleri#AVRUPADAN HABERLER
Gurbet hikâyeleri türkülerle buluşuyor

1961 yılında Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gelen gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan ‘Alamanya: Gurbet Türküleri’ konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

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Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan trende başlayan memleket özleminin, gurbette yaşanan acı tatlı hikâyeler ve türkülerle anlatıldığı konserin içeriği, gurbetçilerin anılarından ve mektuplarından oluşturuldu. Konserde seslendirilecek türküleri ise besteci ve bağlama ustası Coşkun Karademir derledi. ‘Gurbet Treni’ ve ‘Alın Yazım’ şarkılarıyla gurbetçilerin yalnızlığını paylaşan, dönemin ünlü ismi Gülcan Opel konuk sanatçı olarak uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle bu konserde buluşacak. Gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden oluşturulan metin Diaspora Türk tarafından hazırlandı. Metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirecek. Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerin eserlerinin Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat bulacağı konserde, solistlere eşlik eden 11 kişilik halk müziği topluluğunun başında ise Cenk Erdoğan yer alacak.

Gurbet hikâyeleri türkülerle buluşuyor

 

 

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#Almanya#Alamanya: Gurbet Türküleri#AVRUPADAN HABERLER

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