“‘Gurbet çalışmaktır’ dedik, gece gündüz çalıştık”

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MARTINSEE Kültür ve Spor Merkezi’ndeki etkinlik öncesindeki selamlama konuşmaları sırasında da konser salonunda bir göç sempozyumu atmosferi yaşandı. Her ikisi de kendi alanlarında önemli ödüllerin sahibi olan sanatçılar konsere Johann Sebastian Bach’tan bir eserin icrasıyla başladılar, tanınmış Türk bestecileri Ekrem Zeki Ün, Selman Ada, Hasan Niyazi Tura, Fazıl Say, Özge Gülbey Usta, Santuri Ethem Efendi ve Şadi Işılay’dan eserlerle devam ettiler. Türkiye’nin zengin kültürünü çok renkli derinlikleriyle sahneye taşıyan eserler, Türkiye’den Almanya’ya göçün kültürel zenginliğini büyük ölçüde yansıtıyordu. SPD’nin göçle ilgili komisyonunun yöneticilerinden Neu Isenburg ve Offenbach’taki yerel meclislerin üyesi Serpil Sarıkaya’nın sunuculuğunda gerçekleştirilen konser öncesi konuşmalar, ilk Türk ‘misafir işçiler’ adına Makine Yüksek Mühendisi Abdullah Eldelekli’nin sunumuyla başladı. Almanya’ya 1969’da gelen 83 yaşındaki Eldelekli, ‘misafir işçi’ olarak kabul edilen birinci kuşağın tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başararak yeni kuşaklar yetiştirdiğini vurguladı. Başta Hessen Türk Toplumu, Türk-Alman Kulübü, Türk Mühendis ve Mimarları Birliği olmak üzere Frankfurt ve çevresindeki çok sayıda kurumun kurucuları ve yöneticileri arasında yer alan Eldelekli şöyle konuştu:

‘HELE BİR MEMLEKETE DÖNELİM’

“1950’lerde Sirkeci’den kalkan ilk trenler umudu, bilinmeyeni, sılayı ve hasreti de beraber taşımıştı. Almanya’ya ilk gelen işçiler sadece çalışmaya gelmişlerdi. Hemen geri döneceklerdi, yani ‘Gastarbeiter’ olarak Almanya’da idiler. Zamanla değişen şartlar onları Almanya’da kalıcı kıldı. Buraya gelen işçi, ‘Gurbet çalışmak demektir’ dedi. Gece-gündüz çalıştı. Çok kazandı, az harcadı ‘Hele bir memlekete dönelim, görsünler beni’ diye düşündü. Ama dilini, sosyal yapısını, adet ve geleneklerini bilmediği bir toplumda yaşamak hiç de kolay değildi. Kendi doğruları, içinde yaşadığı toplumca pek anlaşılmıyordu. Toplum dışına itiliyordu. Bütün bu zorluklara rağmen direndi. Yabancılığın bütün zorluklarına rağmen ayakta kalmasını, yeni nesiller yetiştirmesini, yetiştirdiği yeni nesilleri çağın en modern donanımları ile donatmasını bildi. Bu döneme gelmesinde Alman yönetiminin yardım ve koruyuculuğunu da unutamayız. Bugün bir bütün, bir takım küçük aykırı seslere rağmen burada bir arada isek, bunu, içinde yaşadığımız toplumun yönetimine de borçluyuz.”