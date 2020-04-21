Rummenigge: Günün sonunda Manuel ile anlaşırız

BAYERN Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge, kaleci Manuel Neuer ile sözleşmesinin uzatılması konusunda hem kulübün hem de kalecinin mutlu olacağı bir anlaşma imzalanacağını söyledi. 64 yaşındaki Rummenigge “Manuel 9 yıldır B. Münih'te oynuyor. Bizim kalemizi dünyanın en iyi kalecisi koruyor. Manuel ile her kupayı kazandık. Bizim karşılıklı olarak birbirimizin değerini bildiğimizi sanıyorum. Her iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmanın imzalanacağını inanıyorum. Günün sonunda Manuel ile anlaşırız” dedi.