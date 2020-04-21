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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:26,Son Güncelleme:

Rummenigge: Günün sonunda Manuel ile anlaşırız

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Rummenigge: Günün sonunda Manuel ile anlaşırız
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Karl Heinz Rummenigge, Neuer ile sözleşmesinin uzatılması konusunda her iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmanın imzalanacağını inanıyorum. Günün sonunda Manuel ile anlaşırız diye konuştu.

BAYERN Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge, kaleci Manuel Neuer ile sözleşmesinin uzatılması konusunda hem kulübün hem de kalecinin mutlu olacağı bir anlaşma imzalanacağını söyledi. 64 yaşındaki Rummenigge “Manuel 9 yıldır B. Münih'te oynuyor. Bizim kalemizi dünyanın en iyi kalecisi koruyor. Manuel ile her kupayı kazandık. Bizim karşılıklı olarak birbirimizin değerini bildiğimizi sanıyorum. Her iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmanın imzalanacağını inanıyorum. Günün sonunda Manuel ile anlaşırız” dedi.

Rummenigge: Günün sonunda Manuel ile anlaşırız

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