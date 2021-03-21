Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin gençleri de içerde kayıp

Süper Lig'de tüm gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrildi. Kritik derbi öncesi siyah-beyazlıları sevindiren haber gençlerinden geldi. U-19 Ligi'nin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçından Kartal galibiyetle ayrıldı. TEK GOLLÜ GALİBİYET

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda bulduğu tek golle rakibini mağlup etti.