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Avrupa
Haber Giriş: 21.03.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin gençleri de içerde kayıp

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Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin gençleri de içerde kayıp

U19 Ligi'nin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahadan siyah-beyazlılar galibiyetle ayrıldı. Kartal'ın golü 85. dakikada Emirhan Delibaş'tan geldi.

Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş Fenerbahçenin gençleri de içerde kayıp
Süper Lig'de tüm gözler bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrildi. Kritik derbi öncesi siyah-beyazlıları sevindiren haber gençlerinden geldi. U-19 Ligi'nin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçından Kartal galibiyetle ayrıldı.
Günün ilk derbisinde kazanan Beşiktaş Fenerbahçenin gençleri de içerde kayıp
TEK GOLLÜ GALİBİYET
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, 85. dakikada Emirhan Delibaş'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Beşiktaş, deplasmanda bulduğu tek golle rakibini mağlup etti.

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