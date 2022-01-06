Günlük vaka sayısı 64 bini geçti

Haberin Devamı

DÜNYADA hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınında, ülkeler yeni tedbir kararları almaya hazırlanıyor. Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından açıklanan son 24 saate ait Kovid-19 verileriyle birlikte, ülkede 64 bin 340 yeni vaka tespit edildiği ve 443 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Toplam vaka sayısı 7 milyon 361 bin 660’a, can kaybı sayısı da 113 bin 368’e ulaştı. Almanya’da bir hafta içinde Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı ise 237 bin 773 olarak açıklandı. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 285.9 olarak belirlendi.

Almanya’da yoğun bakım servislerinde 21 bin 73 hasta olduğu ifade edilirken, 3 bin 888 boş yatağın bulunduğu ve doluluk oranının yüzde 84.42 olarak belirlendiği açıklandı. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören 3 bin 662 hastadan 2 bin 169’unun solunum sistemine bağlı olduğu öğrenildi.