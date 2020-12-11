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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı

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Günlük vaka sayısı 30 bine dayandı
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Almanya’da alınan sıkı kurallara rağmen günlük korona vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Robert Koch Enstitüsü son 24 saate tespit edilen vaka sayısını 29 bin 875 olarak duyurdu. Korona krizi başladığından beri ilk kez bu kadar yüksek sayıda vaka tespit edildi.

Cuma günü açıklanan vaka sayısı bir önceki cumaya göre 6 bin arttı. Toplam vaka sayısı böylece 1 milyon 272 bin 78’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü, günlük can kaybını 598 olarak duyurdu. Salgın nedeniyle bugüne kadar toplam 20 bin 970 kişi hayatını kaybetti. Yedi günlük vaka sayısı da 129 bin 741’i yükseldi. Almanya’da 4 bin 302 kişi salgın nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Ülkede bir ayı aşkın süredir sıkı önlemler uygulanıyor. Salgının yayılmasının engellenememesi nedeniyle federal ve eyalet hükümetlerinin önümüzdeki hafta yeni kısıtlayıcı önlemlere ilişkin karar alması bekleniyor.

 

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