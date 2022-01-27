Günlük vaka sayısı 200 bini geçti

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ROBERT-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içerisinde toplam 203 bin 136 yeni korona vakasına rastlanan Almanya’da, yeni bir rekor daha kırıldı. Haftalık insidans değeri olarak kayıtlara geçen her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1017.4 olarak belirlendi. Salgının başlangıcından bu yana toplam 9 milyon 238 bin 931 vaka kayıtlara geçerken, aktif koronalı sayısı 1 milyon 678 bin 300 olarak verildi. 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 846 bin 25 olarak tespit edildi. Koronavirüse bağlı olarak son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 117 bin 314 olarak açıklandı.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 100 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 16.6 olduğu ve hastanelerde 3 bin 976 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 84.14 olarak açıklanırken, buradaki hastaların yüzde 11’inin Kovid-19 hastalarından oluştuğu, koronavirüs hasta sayısının 2 bin 363 olduğu, hastaların 131i’inin solunum sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü aktarıldı. 83 milyon nüfuslu ülkede 26 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında halkın yüzde 73.6’sı iki doz aşı, yüzde 51.3’ü ise hatırlatma dozunu (3. doz) yaptırdı.

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GÖSTERİLERE DEVAM

Diğer yandan 1215 yeni koronavirüs hastasının tedavi altına alındığı belirtilirken, Bild gazetesinin haberine göre başka hastalıktan hastaneye yatan kişilerin çoğunda daha sonra koronavirüs tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşiller Partisi’nden Dieter Janecek, salgınla daha etkin mücadele edebilmek için hastane kayıtların daha düzenli tutulmasını istedi. Janecek, “İnsanların enfekte oldukları için mi yoksa başka bir rahatsızlıktan dolayı mı hastaneye yatırıldıkları arasında büyük fark var” dedi. Öte yandan hükümetin koronavirüs önlemlerine karşı çıkan gruplar, soğuk havaya rağmen yine sokaklara döküldü. Münih’in merkezinde önceden izin alarak toplanan yaklaşık 3 bin kişi, hükümetin hazırlık aşamasında olduğu aşı zorunluluğuna karşı protesto düzenledi. 850 kadar polisin görev yaptığı gösteri, herhangi bir olay olmadan sona erdi.