Günlük sayı 11 binin altına düşmüyor!

ÜLKEDE ilk vaka tespitinden bugüne toplam korona vaka sayısı 400 bini geçti. Son 24 saatte tespit edilen yeni vakalarla birlikte Almanya’da şimdiye kadar 403 bin 291 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunlardan 306 bin 100 kadarı virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Ülkede son bir günde ölen 39 kişiyle birlikte koronavurüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 9 bin 954’e çıktı. Yoğun bakım hasta sayısı da son 24 saatte artış gösterdi. Robert Koch Enstitüsü bin 31 hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

2 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

Almanya’da koronavirüsün hızla yayılması sivil görevlilerin yetersiz kalmasına neden olunca asker de devreye girdi. Federal Ordu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada ordudan şimdiye kadar bin 114 kez yardım istendiğini ve yardım taleplerinin de yerine getirildiği belirtildi. Ağırlıklı olarak tatilden dönenlerin korona testlerini yapmakta görev alan askerler, ayrıca hastalığın seyrini izleyerek raporlar da hazırlıyor. Federal Ordu Sözcüsü toplamda 2 bin kadar askerin koronavurüs ile mücadelede görev aldığını açıklarken, genel kurmayın 15 bin ordu mensubunu koronavirüs ile mücadele çalışmalarında görevlendirmeye hazır olduğunu belirtti.