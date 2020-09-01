Günlük hayatı etkileyecek yeni yasalar yürürlüğe giriyor!

HÜKÜMET korona döneminde aile bütçesine destek olmak amacıyla çocuk başına 300 euro korona primi ödemeyi kararlaştırmıştı. Ödemeler alınan karar gereği iki taksit şekline gerçekleşecek. İlk ödeme 6 Eylül’de yapılacak. Çocuk başına ilk taksit 200 euro ödenecek, geriye kalan 100 euro ise ekim ayında yapılacak. Toplam ödenecek miktar ise 4 milyar 300 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Yıllık geliri 90 bin euronun altında olanlar çocuk priminden faydalanacak.

TRENLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Son dönemlerde trenlerde maske takmayanların sayısının artması üzerine hükümet trenlerde maske takmayanlara para cezası uygulamayı karara bağladı. Trenlerdeki maske kontrollerini sıkılaştırılacak. Maske takmayanlara en az 50 euro para cezası kesilecek.

LOTTO ZAMLANDI

Şans oyunu Lotto’ya da zam geldi. Buna göre bir kolonun fiyatı 23 Eylül’den itibaren bir euro 20 cent olacak. Buna karşın ikramiye miktarı da arttı. Daha önce süper sayı ile birlikte iki şanslı rakamı bilenlere verilen 5 Euro’luk ikramiye tutarı 6 euroya çıkarıldı. Süper sayıyı bilemeyip de altı şanslı rakamı bilenlerin bir milyondan daha fazla ikramiye tutarı kazanma ihtimali artacak.

SİLAH YASASINDA SERTLEŞME

Silah bulundurma ve silah ruhsatı almayı düzenleyen yasalarda yapılan yenilikler de 1 Eyül’den itibaren yürürlüğe girdi. Hükümet silah yasasında sertleşmeye gitmişti. Yeni yasa silah ruhsatı için başvuran herkesin istihbaratça araştırılmasına ve yasaklı ve radikal derneklere üye olup olmadığını araştıracak. Üyeliği tespit edilenlere silah ruhsatı verilmeyecek. Silah ruhsatı alanlar her beş yılda bir neden silaha ihtiyacı olduğunu ispatlamak durumunda olacak.

KASADA DÜZENLEME

Perakende satış yapanların kasalarının maliyece izlenmesi amacıyla yapılması gereken değişiklikler için verilen süre eylül ayında sona eriyor. Güvenli şekilde izlenmenin yapılabilmesi için elektronik yazar kasaların Federal Güvenlik Teknolojisi Dairesi tarafından onaylanmış güvenlik cihazının entegre edilmesi gerekiyor. Güvenlik cihazı sayesinde cirolar dijital ortamda kaydedilecek. Böylece maliye kasaları daha kolay inceleyebilecek. Güvenlik cihazının entegre edilme son tarihi 30 Eylül.