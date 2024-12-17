Güngör Yılmaz ile tiyatro keyfi

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HAMBURG Eyalet Parlamentosu milletvekili Güngör Yılmaz tarafından, şehrin özel tiyatrolarından Ernst Deutsch Tiyatrosu ile iş birliği halinde düzenlenen çocuk tiyatrosu etkinliğinde, ‘Grimm Kardeşler’in yazdığı tüm dünyada tanınan ‘Bremen Mızıkacıları’ izlendi. Yılmaz’ın Ernst Deutsch Tiyatrosu’ndan sağladığı indirimli kontenjan sayesinde 200 çocuk ve veli, hayvan sevgisi ve dayanışma, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi erdemlere vurgu yapan oyunu keyifle izledi.





‘CİMRİ’ İÇİN ÜCRETSİZ BİLET

Hartmut Uhlemann’ın yönettiği, Lisa Ahorn, Yasemin Cec, Davina Chanel Fox, Benjamin Jansen, Lennart Matthiesen ve Mario Schnitzler’in rolleri paylaştığı iki perdelik oyun, rengarenk kostümler ve sahne dekoru ile çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Güngör Yılmaz, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Etkinliği çocukların ufkunu açmak, tiyatroyla tanıştırmak için düzenledik. Herkes çok memnun kaldı” dedi. Ernst Deutsch Tiyatrosu’nun 21 ve 22 Aralık akşamı saat 19.30’da sahnelenecek yetişkin oyunu ‘Cimri’ için de ücretsiz kontenjan aldığını kaydeden Yılmaz, “Dünya klasikleri arasında sayılan Molière’in bu komedisini izlemek isteyenler 0177 735 34 83 telefonumdan, www.guengoeryilmaz.de internet sayfamdan veya sosyal medya kanallarımdan bana ulaşarak bilet alabilirler” dedi.

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