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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Güneyde 35 dereceyi bulacak

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Güneyde 35 dereceyi bulacak
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Sıcak hava bugünden itibaren Almanya’da etkisini artırdı. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilisi Jens Bonewitz, “Özellikle ülkenin batısında sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek” dedi.

METEOROLOJİ dairesi ülkenin güneyinde yarından itibaren havanın daha da ısınacağını ve sıcaklığın 35 dereceyi bulacağını tahmin ediyor. Kuzey ve kuzey doğuda ise hafta sonu yağmur beklentisi yüksek. Ülkede sıcakların bir hafta boyunca 29 ila 35 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Güneyde 35 dereceyi bulacak

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