Güneyde 35 dereceyi bulacak

METEOROLOJİ dairesi ülkenin güneyinde yarından itibaren havanın daha da ısınacağını ve sıcaklığın 35 dereceyi bulacağını tahmin ediyor. Kuzey ve kuzey doğuda ise hafta sonu yağmur beklentisi yüksek. Ülkede sıcakların bir hafta boyunca 29 ila 35 derece arasında değişmesi bekleniyor.