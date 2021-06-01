Güney Kore’den mahkemesinden 22 bin euro ceza

KORE gazetesinin yazdığı habere göre tazminat davasını, Kore’de ünlü bir estetik cerrahi olan Soyeon Kim’in eski eşi açtı. Eski eş, 2017 yılında Soyeon Kim’le ancak Gerhard Schröder’le ilişki yaşaması kaydıyla boşandığını belirtti. Kim’in bu şartı kabul ettiğini söyleyen eski eş buna rağmen 2018’de Schröder ve Soyeon Kim’in evlendiğini belirterek çifte tazminat davası açtı. Schröder çiftinin avukatları mahkemede yaptıkları savunmada, boşanmanın Soyeon Kim’le Gerhard Schröder arasında başlayan ilişkiden kaynaklanmadığını ifade etti. Ancak mahkeme 2015’te Schröder’le bir röportajda tanışan Soyeon Kim’in ilişkiye başladığı 2016 yılında hâlâ evli olduğunu gerekçe göstererek tazminat kararını verdi.