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ASLEN Kosovalı olan oyuncu Gökhan Tunalıgil, kardeşi Ayhan T. Krüezi ve yönetmen Haktan Özkan ile birlikte 2021 yılında beyaz perdeye taşınan ‘Saklı Yüzler Bosna’ filmi dikkatleri üzerlerine çekmişti. Filmde, savaş döneminde Kosova’da büyüyen iki kardeşin yaşadıkları, o dönemde meydana gelen olayları ve savaş sonrası yaşanan adaletsizlikler anlatılmıştı. Şimdi ise daha derin, daha karmaşık, çıkarları için insanların hayatlarını, devletlerin varlığını ve bağımsızlıklarını hiçe sayanların kirli planlarını ortaya koyan, aksiyonu bol, heyecanı hiç düşmeyecek ‘Güneşin Karanlığında Kosova’ filmi çekiliyor. İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de savaşı yaşamış o günün çocukları bugünün gençleri olan oyuncular yer alıyor. Filmde, ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinden Bora Sivri ve Müge Ulusoy da rol alıyor. ‘Saklı Yüzler Bosna’ filminin devamı olarak çekilen filmin çekimleri devam ederken, gösterim tarihi ise 2025 yılı sonbahar ayları olarak planlanıyor. Film, Türkiye ve Avrupa’da eş zamanlı olarak beyaz perdeye taşınacak.