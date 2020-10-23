‘Günde 20 binden sonra karantina şart’

“ÇÜNKÜ günde 20 bin vakadan itibaren virüs kontrolden çıkıyor. Sağlık idareleri enfeksiyon zincirini takip edemiyor. Virüs de başka türlü frenlenemiyor.” Almanya’da bazı sağlık idareleri enfeksiyon zincirini takipte kontrolü kaybettiği için 2 bin civarında asker koronayla mücadelede görev yapıyor. Almanya Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf ise hükümeti ikinci kez bir kapanmaya karşı acil önlemler almaya çağırdı: “Almanya’da ikinci kez üretimin durması halinde birçok iş yerinin geleceğinin tehlikeye girer. Hükümet, ihtiyatlı bir sonbahar stratejisi hazırlamalı.”