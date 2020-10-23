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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

‘Günde 20 binden sonra karantina şart’

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‘Günde 20 binden sonra karantina şart’
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Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, günde 20 bin vakadan itibaren her ülkenin karantinaya girmesi gerektiğini söyledi:

“ÇÜNKÜ günde 20 bin vakadan itibaren virüs kontrolden çıkıyor. Sağlık idareleri enfeksiyon zincirini takip edemiyor. Virüs de başka türlü frenlenemiyor.” Almanya’da bazı sağlık idareleri enfeksiyon zincirini takipte kontrolü kaybettiği için 2 bin civarında asker koronayla mücadelede görev yapıyor. Almanya Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf ise hükümeti ikinci kez bir kapanmaya karşı acil önlemler almaya çağırdı: “Almanya’da ikinci kez üretimin durması halinde birçok iş yerinin geleceğinin tehlikeye girer. Hükümet, ihtiyatlı bir sonbahar stratejisi hazırlamalı.”

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