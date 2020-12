Günaydın Avrupa, gözünüz aydın Avrupalılar

İŞTE bunun en son örneğine COVID-19 belasına karşı bulunan aşıya Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) hâlâ onay vermemesiyle tanık olduk.

1965 yılında İskenderun’da doğan ve henüz 4 yaşındayken annesiyle birlikte Almanya’nın Köln kentindeki Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen, aynı kentte Tıp Fakültesi’ni bitirip profesör olan Uğur Şahin ile Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Lastrup kentinde bir hastanede çalışan İstanbullu bir Türk doktorun aynı kentte doğan ve sonradan babası gibi hekim olan eşi Özlem Türeci, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs belası daha dünyaya yayılmadan, etkili bir aşı üretmek için kolları sıvadı.

Kurucu ortakları oldukları ve yönettikleri Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’te tüm ekiple birlikte gece gündüz demeden çalışarak BNT162b2 adını verdikleri COVID-19’a karşı etkili aşıyı buldular.

Dünya piyasalarına daha güçlü bir şekilde girebilmek için ortaklık ettikleri Amerikan ilaç devi Pfizer’la birlikte kasım ayında onay almak için hem Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) hem de ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulundular.

Dünyanın çeşitli kesimlerinde olduğu gibi Avrupa’da her gün on binlerce kişi koronavirüse yakalanıp, binlerce kişi yaşamını yitirdiği halde, EMA hâlâ beklemede.

AB’yi bu yıl sonu itibariyle terk etmesi kesinleşen İngiltere, “Artık bizi bağlamaz” diyerek, EMA’nın onayını beklemeden BNT162b2 aşısının kullanımına ‘acil onay’ verdi ve insanlarını aşılatmaya başladı bile.

Kanada da öyle.

Baştan COVID-19 belasını ciddiye almayan, hatta maske bile takmayan, ABD’nin seçimleri kaybeden Başkanı Donald Trump, BioNTech ile Pfizer’in ortak ürettikleri aşıya ‘acil kullanım izni’ verdi.

ABD’de de aşıya başlandı.

Meksika, Suudi Arabistan ve İsrail de ‘acil kullanım izni’ verdi.

Daha başka ülkeler de BNT162b2 ve diğer aşıların kullanımına onay verirken, yalnız İngiltere’de şimdiye kadar 150 binden fazla kişi aşı olurken, aşının ‘vatanı’ Almanya’da insanların yaşamı riske atılmakta.

Tabii diğer AB ülkelerindeki insanların da.

Zira merkezi Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan EMA hâlâ kendilerine sunulan bilimsel çalışmaların ve deneklere yapılan aşıların sonuçlarıyla ilgili verileri incelemekte.

Tabii bu bir türlü ‘bitmek bilmeyen incelemeler’ hem insanları hem de sorumluluk taşıyan politikacıları küplere bindirmekte.

*

İşte bu yüzden Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilk kez sesini yükselterek, EMA’nın bu işi daha fazla uzatmadan aşı kullanımına onay vermesini istedi.

Alman bilim insanları da.

Onay için geçen her günde binlerce insanın yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek ‘bu cinayetlerin son bulmasını’ istediler.

Bunun üzerine EMA, 29 Aralık’ta yapmayı planladığı ‘değerlendirme görüşmelerini’ öne çekerek 21 Aralık’a aldı.

EMA’nın aynı gün olmasa bile bir iki gün sonra onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Günaydın Avrupa.

Gözünüz aydın Avrupalılar.

Avrupa’da her gün on binlerce insan COVID-19’a yakalanıyor.

Avrupa’da her gün binlerce insan bu virüs yüzünden yaşamını yitiriyor.

Birçok ülke koronavirüse yakalanmayı engelleyici aşının kullanımına günler, hatta haftalar önce onay verirken, Avrupa İlaç Ajansı’nın “Avrupa titizliği ile hareket ettik” diyebilmek için insan yaşamını tehlikeye atmasını anlamıyorum, anlayamıyorum.

İşte bu yüzden...

“Şu ‘bizim Avrupalıları’ anlamak kolay değil.

Hem de hiç kolay değil.

Hatta zor.

Zaman zaman ise imkânsız” diyorum.