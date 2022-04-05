‘Gün’ parası engellinin yüzünü güldürdü

Haberin Devamı

ASLEN Emirdağ ilçesinden olan bir grup gurbetçi kadın, yaşadıkları Fransa’da ‘gün’ düzenleyerek topladıkları paraları geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a teslim etmişti. Engellilere akülü araç alımı için toplanan paranın eksik olan kısmının da hayırseverler ve gurbetçilerin desteği ile tamamlanmasının ardından araç alımı için girişimde bulunuldu. Araçları satın almak için Belçika’ya giden Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik, araçları alarak ücretini ödedi. Araçların Ramazan Bayramı öncesi engellilere dağıtılacağı bildirildi. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulanan Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, şunları söyledi:

‘ARKASINI GETİRİRİZ DEDİK’

“Emirdağ İl Genel Meclis üyemiz Necati Şevik, Emirdağlı hanımefendilerden oluşan bir grupla bizi ziyarete geldi. Oradaki Emirdağlı ve diğer Türk kardeşlerimiz toplanarak gün yapmışlar kendi aralarında 6 bin 300 euro para toplamışlar. Bu parayı bize teslim edince dedik ki, Fransa’daki gurbetçi kardeşlerimiz bu duyarlılığa sahipse biz bu işe başlayalım, Allah’ın izniyle arkasını getiririz dedik. Çünkü yaklaşık 35 bin euroluk toplam bir paraya ihtiyacımız vardı. Hamdolsun Necati Şevik ağabeyimiz kendisi hemen 2 bin euro kattı, İscehisar’dan bazı hayırsever iş insanlarımız hemen destekte bulundu. Belçika’da, Hollanda’da Fransa’da yaşayan Emirdağlı Gurbetçi iş insanlarımız da bizim bu faaliyetimizi duyunca onlar da katkıda bulundular. Paranın tamamı toplandı ve Necati Bey yaklaşık 15-20 gün önce Belçika ve Hollanda’ya gitti. Medin Eder ile birlikte bizzat Hollanda’dan bu araçları temin ettiler. Biz inşallah dağıtıma başlayacağız. Burada Afyon Kızılay Derneğimizle iş birliği yapacağız. İnşallah müracaatlarımızı hemen başlatıyoruz.”

Haberin Devamı

84 AKÜLÜ ARAÇ, 40 TEKERLEKLİ SANDALYE

Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik ise bayramda engellileri araçlarıyla buluşturacaklarını belirterek, “Toplam 84 akülü aracımız var, 40 tane de manuel aracımız var. Onlardan 20 tanesi büyük insanlar, 20 tanesi de 7-14 yaş arası küçük elleri sağlam olan çocukların evin içinde veya kendi kullanabileceği şekilde özel tekerlekli sandalyeler var içerisinde. Burada bize destek veren Fransa’daki kardeşimizin katkılarıyla, yurtiçindeki hayırseverlerimiz ve yurt dışındaki hayırseverlerimizin katkısıyla aracımızın bedelini topladık. İnşallah araçlar yarın Türkiye’ye yola çıkacak. Bayram’dan öncede dağıtıp engellilerimizi Bayram’da araçları ile buluşturacağız” diye konuştu.