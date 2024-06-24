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Gümüşhaneliler Essen’de buluştu

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#FC Snus#FC Gırgır#FC Ötekidere
Gümüşhaneliler Essen’de buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:09

Essen şehrinde faaliyet gösteren Avrupa Gümüşhane Dölek Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından pazar günü düzenlenen Gümüşhaneliler Festivali’ne ilgi yoğun oldu.

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Gümüşhaneliler Essen’de buluştu
ESSEN’de bulunan futbol kulübü Alemannia Essen’in tesislerinde gerçekleştirilen festival kapsamında, bir de futbol turnuvası düzenlendi. Etkinlik saat 11.00’de futbol müsabakalarıyla başlarken, başta Essen şehrinden olmak üzere Duisburg, Köln ve Rastatt kentlerinden Gümüşhane Dölek’li köylüler etkinliğe aileleriyle katıldı. Farklı şehirlerden bir araya gelen Gümüşhaneliler, yapılan koyu sohbetlerle hasret giderdi. Etkinliğe katılan davetliler bir yandan piknik havasında etkinliğin tadını çıkarırken, bir yandan da etkinlik alanında düzenlen futbol turnuvası müsabakalarını izleme imkânı buldu.
Gümüşhaneliler Essen’de buluştu
‘HEMŞEHRİLERİMİZLE KAYNAŞALIM İSTEDİK’
Etkinlikle ilgili konuşan Avrupa Gümüşhane Dölek Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Göksen Çakır, “Etkinliğimiz çok güzel geçti. Katılımın yoğun olması, bizleri mutlu etti. Tüm köy insanımıza ve hemşehrilerimize, katılımları için çok teşekkür ederiz. Bu etkinliğimizle bir araya gelerek, insanımızla kaynaşmayı amaçladık. Etkinliğimize futbol turnuvasını ekleyerek, gençlerimiz içinde bir aktivite olsun istedik. Hava da çok güzel olunca, her yanıyla güzel bir etkinlik oldu diye düşünüyoruz. Etkinliğimize katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Gelecek dönemlerde benzer etkinliklerimiz olacak” dedi. Etkinlik kapsamında düzenlenen 8 takımlı tunuvanın birincisi FC Snus Takımı, ikincisi FC Gırgır üçüncüsü ise FC Ötekidere oldu.
Gümüşhaneliler Essen’de buluştu

Gümüşhaneliler Essen’de buluştu

Gümüşhaneliler Essen’de buluştu

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#FC Snus#FC Gırgır#FC Ötekidere

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