Gümüşhaneliler, Almanya’da hasret giderdi

Haberin Devamı

ALMANYA’nın farklı kentlerinden ve Avusturya ile Fransa’dan da çok sayıda Gümüşhanelinin yer aldığı şölene, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da katıldı. Şölende bir araya gelerek hasret gideren Gümüşhaneliler, bir yandan davul-zurna eşliğinde horon tepti, bir yandan da yöre müzikleriyle kol kola halay çekti. Avrupa’daki Gümüşhane Şiranlılar Platformu Başkanı Adnan Demir, “Bu özel etkinliğimizde, birlik ve beraberlik içinde olmamızın sevincini yaşıyoruz. 2019’da kurduğumuz bu platformla, Şiran’ın köylerinde okuyan ve yardıma muhtaç çocuklara burs vermek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine, destek olmak istiyoruz. Şiran ilçemiz ve şehrimizin tarihini ve kültürü yaşamak, buradaki nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Derneğimizin bu ve benzer faaliyetleri için sizleri üye olmaya davet ediyoruz” dedi. Şiran Belediye Başkanı Kara da “Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin inşallah” dedi. Şölende bol bol horon tepen Gümüşhaneliler, ses sanatçısı Cemal Kaya’nın yöre türküleriyle memleket hasreti giderdi. Etkinliğin son bölümünde ise Karadeniz’in güçlü sesi Resul Dindar sahne aldı. Dindar, sevilen şarkılarıyla davetlileri coşturdu.