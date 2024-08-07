Gülsüm Uzunalioğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşan Gülsüm Uzunalioğlu için, öğle namazının ardından Köln DİTİB Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde konuşan DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Altuntaş, Genel Başkan Dr. Muharrem Kuzey’in selamlarını ve taziye mesajını iletti. Abdullah Uzunalioğlu ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Altuntaş, Abdullah Uzunalioğlu’nun DİTİB teşkilatına ve Türk toplumuna uzun yıllar büyük katkılarda bulunduğunu, bu süreçte eşi Gülsüm hanımın da kendisine destek verdiğini belirtti. Gülsüm hanımın bu desteklerinin karşılığını ahirette alacağına inandığını ifade eden Altuntaş konuşmasını, merhumeye rahmet dileğiyle sonlandırdı.

TÜRKİYE’DE DEFNEDİLECEK

Abdullah Uzunalioğlu da 65 yıllık hayat arkadaşı Gülsüm Uzunalioğlu’nun cenaze töreninde duygu yüklü bir konuşma yaptı. Uzunalioğlu, eşinin insanlara yardım etmeyi ve hayırlı işler yapmayı hayatının merkezine koyduğunu vurguladı. 91 yaşında olduğunu belirten Uzunalioğlu, eşinin desteğiyle birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını ve eşinin yardımseverliğini anlattı. Konuşmasında eşine duyduğu sevgi ve saygıyı belirten Uzunalioğlu, onu kaybetmenin acısını derinden hissettiğini söyledi ve merasimine katılanlara teşekkür etti. Cenaze namazı, DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Fatih Keskin tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından Abdullah Uzunalioğlu ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Merhumenin cenazesi, İzmir-Buca aile mezarlığında defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.