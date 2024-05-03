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Gülsin Onay’dan DOĞÇEV yararına konser

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#AVRUPADAN HABER#Gülsin Onay#DOĞÇEV
Gülsin Onay’dan DOĞÇEV yararına konser
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:36

Dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay, 5 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da bir konser verecek. Konser, Londra’daki Deren Piano Academy’de doğadaki her türlü canlının korunması ve çevre bilincinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapan DOĞÇEV (Doğa ve Çevreyi Koruma, Yaşatma Derneği) yararına düzenlenecek.

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KONSERLE ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sanatsever dostlarımız, Deren Piano Academy’nin Instagram hesabından konserin bir kısmını canlı olarak izleyebilecek ve desteklerini DOĞÇEV’in web sitesi dogcev.org üzerinden iletebilecekler. Türkiye dışından destekte bulunmak isteyen sanat severler ise paypal.com/pools/c/93UYKu adresinden katkıda bulunabilecekler. Bekleriz dostlarımızı...”
Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Gülsin Onay, yanı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti ve Bilkent Üniversitesi’nin de sürekli sanatçısı. 2003’te UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ilan edilen Onay, Profesör Tony Scholl ile evli. DOĞÇEV, 2005 yılında doğal hayatın ve dengenin korunması amacıyla doğayı ve doğadaki her türlü canlıyı korumaya, yaşatmaya çalışmak, bozulma veya yok olma riskini önlemek, doğa ve hayvan sevgisini yaymak ve bu amaçla sosyal, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda çalışmalar ve faaliyetler yapmak üzere kuruldu.

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#AVRUPADAN HABER#Gülsin Onay#DOĞÇEV

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