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Gülistan Yüksel’e tam destek

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#Almanya#Gülistan Yüksel#AVRUPADAN HABERLER
Gülistan Yüksel’e tam destek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 11:43

Almanya’da erken tartışmaları devam ederken, SPD, Mönchengladbach Federal Meclis milletvekili Gülistan Yüksel’i seçim bölgesinde direkt aday gösterme kararı aldı. 2013’ten beri Federal Meclis milletvekili olan Yüksel, oylamaya katılan 120 üyeden 119’unun desteğini aldı.

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OYLAMA öncesi bir konuşma yapan SPD Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Teşkilat Başkanı Achim Post, Gülistan Yüksel’in dürüst, güvenilir ve yoğun angajman gösteren bir politikacı olduğunu vurguladı. Post, “Özellikle içinde bulunduğumuz kriz döneminde bunlar paha biçilemez değerlerdir” dedi. SPD’li Mönchengladbach Büyük Şehir Belediye Başkanı Felix Heinrich de Gülistan Yüksel’e sergilediği angajman ve kendileriyle sıkı iş birliğinden dolayı teşekkür etti.


‘İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ’
Yüksel, oylama öncesi yaptığı konuşmasında, “Dönüşümü, insanlarımızın refahını geliştirmeye yönlendirebiliriz” derken, ülkenin kalkınması için özgürlüğün, toplumsal bütünlüğün, dayanışmanın, ekonomik gelişmenin bu zor dönemde daha önemli olduğunu vurguladı. Mönchengladbach’ı daha ileriye taşımaya, bölgedeki işletmeleri daha da güçlendirmeye göreve geldiğinden bu yana özen gösterdiğini belirten Yüksel, bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceğine dair söz verdi. Kentin dijital anlamda gelişmesi için hayata geçirdikleri projenin Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 15 milyon Euro ile desteklendiğini hatırlatan Yüksel, “Biz yerel birimler ile federal düzeyde iş birliğinin geliştirilmesinden yanayız” dedi. Oylamadan sonra da kendisine duyulan güven ve verilen destekten dolayı SPD’li üyelere teşekkür etti.

Gülistan Yüksel’e tam destek

GÜLİSTAN YÜKSEL KİMDİR?
Gülistan Yüksel, 1962 yılında Adana’da doğdu. 1970 yılında Almanya’ya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mönchengladbach’ta yaptı. 1981-1983 yıllarında eczacılık dalında meslek eğitimi yaptı. 1992-2013 yıllarında kendi taksi şirketini kurarak iş kadını olarak çalıştı. 2013 yılındaki genel seçimlerde KRV listesinden Federal Meclis milletvekili seçildi. 2017 ve 2021 yıllarındaki seçimlerde de Federal Meclis’e girmeyi başardı.

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#Almanya#Gülistan Yüksel#AVRUPADAN HABERLER

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