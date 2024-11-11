Gülistan Yüksel’e tam destek

Haberin Devamı

OYLAMA öncesi bir konuşma yapan SPD Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Teşkilat Başkanı Achim Post, Gülistan Yüksel’in dürüst, güvenilir ve yoğun angajman gösteren bir politikacı olduğunu vurguladı. Post, “Özellikle içinde bulunduğumuz kriz döneminde bunlar paha biçilemez değerlerdir” dedi. SPD’li Mönchengladbach Büyük Şehir Belediye Başkanı Felix Heinrich de Gülistan Yüksel’e sergilediği angajman ve kendileriyle sıkı iş birliğinden dolayı teşekkür etti.



‘İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ’

Yüksel, oylama öncesi yaptığı konuşmasında, “Dönüşümü, insanlarımızın refahını geliştirmeye yönlendirebiliriz” derken, ülkenin kalkınması için özgürlüğün, toplumsal bütünlüğün, dayanışmanın, ekonomik gelişmenin bu zor dönemde daha önemli olduğunu vurguladı. Mönchengladbach’ı daha ileriye taşımaya, bölgedeki işletmeleri daha da güçlendirmeye göreve geldiğinden bu yana özen gösterdiğini belirten Yüksel, bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceğine dair söz verdi. Kentin dijital anlamda gelişmesi için hayata geçirdikleri projenin Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 15 milyon Euro ile desteklendiğini hatırlatan Yüksel, “Biz yerel birimler ile federal düzeyde iş birliğinin geliştirilmesinden yanayız” dedi. Oylamadan sonra da kendisine duyulan güven ve verilen destekten dolayı SPD’li üyelere teşekkür etti.