Gülhan ve Mehmet Erol’un cenazeleri Türkiye’ye gönderildi

REN Nehri kenarına akrabalarıyla gezmeye giden 30 yaşındaki Gülhan Erol ile 5 yaşındaki oğlu Mehmet nehirde boğularak hayatını kaybetmişti. Anne ile oğlunun cenaze namazları İslam Toplumu Milli Görüş Raunheim Selimiye Camisi’nin bahçesinde kılındı. Cenaze namazını İGMG Hassen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz kıldırdı. Salgın nedeniyle cenaze namazına iştirak edenler maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu. Cenaze namazının ardından baba Rıdvan Erol ve oğulları Okan ile Ömer Erol taziyeleri kabul etti. Taziye merasiminin ardından anne ve oğlunun cenazeleri defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.



Almanya’nın Hessen Eyaleti Grosss Gerau kenti yakınlarında yer alan Trebur kasabasında cumartesi akşamı 5 yaşındaki Mehmet Erol’un Ren Nehri’ne düşmesi üzerine 30 yaşındaki anne Gülhan Erol suya atlayarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Birinci atlayışında oğluna ulaşamayan anne ikinci müdahalesinde ise akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen can kurtarma ekipleri anne ve oğlunu sudan çıkardı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen anne ve oğlu hayatını kaybetti.