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HABERLERAvrupa Haberleri

Gülcan Opel seyircisi ile buluşacak

#Uykuda Mısın Sevgili Yarim#AVRUPADAN HABERLER#Alamanya: Gurbet Türküleri
Gülcan Opel seyircisi ile buluşacak

Sanatçı Gülcan Opel, konuk olacağı ‘Alamanya: Gurbet Türküleri’nde seyircisi ile buluşacak.

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Uykuda Mısın Sevgili Yarim’ 45’liği ile adını duyuran, ardından ‘Gurbet Treni’ ve ‘Alın Yazım’ şarkılarıyla gurbetçilerin özlemlerini paylaşan, döneminin ünlü ismi Gülcan Opel, uzun bir aradan sonra konuk olacağı ‘Alamanya: Gurbet Türküleri’ projesiyle 10 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da İstanbul’daki İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşması çerçevesinde Almanya’ya çalışmaya gelenlerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan ‘Alamanya: Gurbet Türküleri’ konserine eşlik eden anılar, Diaspora Türk tarafından derlendi. Sahnede bu anıları Yiğit Sertdemir yönetmeliğinde tiyatro oyuncusu Şerif Erol ve Gülçin Kültür seslendirecek.

Gülcan Opel seyircisi ile buluşacak

Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Gülcan Opel’in yanı sıra, solistler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar tarafından seslendirilecek. Konserde solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.

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