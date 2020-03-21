Güiza kutularca bira stokladı!

Koronavirüs önlemleri sebebiyle evinden çıkmayanlardan biri olan Daniel Güiza yaptığı paylaşımda markete giderek kutularca bira aldığı resmi paylaştı. Paylaşıma "Karantina için soğuk bira stokluyorum" sözlerini kullandı.

Güiza'nın paylaşımı binlerce beğeni alırken tepki gösterenler de mesajlarını paylaşımın altına ekledi.

39 yaşındaki Daniel Güiza futbol kariyerini İspanya 3. Ligi'nde Sanluqueno formasıyla sürdürüyor. Bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın henüz golü bulunmuyor.

İşte Güiza'nın paylaşımı: