Gueye, İlkay'a yaptığı insanlık dışı faulle tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi yarı finali büyük bir maça sahne oldu. PSG ve Manchester City İstanbul yolunda ilk randevuya çıktı. Deplasmanda geriye düşen City sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj yakaladı.

İlk yarıyı Marquinhos'un golüyle 1-0 önde kapatan Paris Saint Germain, Kevin de Bruyne'nin 64. dakikada gelen golüne engel olamadı. Karşılaşmada son sözü 71. dakikada Mahrez söyledi. City'nin başarılı oyuncusu attığı golle Fransa deplasmanında takımına galibiyeti getirdi. Paris Saint Germain'de Gueye 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Idrissa Gueye, İlkay Gündoğan'a yaptığı insanlık dışı hareketle gecenin tepki çeken isimlerinden biri oldu. Idrissa Gueye Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Bu kırmızı kartın ardından PSG taraftarının da sosyal medyada tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. BT Sport için maçı yorumlayan Manchester City eski kalecisi Joe Hart, "Bu hareket PSGye pahalıya mal oldu. Gueye maçın harareti ve zamanlama hatasıyla çok gereksiz bir kırmızı kart gördü" dedi.

İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajlara cevap veren bir açıklama yaparak teşekkür etti ve ayağının iyi durumda olduğunu yazdı.