×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Güçlü bir hükümete ihtiyacımız var

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
Güçlü bir hükümete ihtiyacımız var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:53

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin ve Avrupa’nın zor zamanlardan geçtiğini ve şimdi Avrupa yanlısı çizgiye sahip güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Bakan Baerbock, Almanya’da yapılan genel seçim sonuçlarını ARD televizyonunda değerlendirdi. Baerbock, “Almanya’da ve elbette Avrupa’da zor zamanlardan geçiyoruz. Avrupa yanlısı çizgiye sahip güçlü hükümete ihtiyacımız var” dedi. Yeşiller olarak Almanya’da sorumluluk almak istediklerini vurgulayan Baerbock, “Böyle bir durumda sadece muhalefete geçeceğimizi söylemek partimizin kuruluş amacı değildir. Ancak pek çok insanın büyük, çok büyük endişeleri ve korkuları olduğu da açıkça ortaya çıktı” diye konuştu. Baerbock, kurulacak hükümetin bu ülkeyi daha fazla kutuplaştırmaması gerektiğini belirterek, “Bir sonraki Federal Şansölye’nin, bu ülkeyi bir araya getirmesinin ve Almanya’daki aşırı sağcılarla asla birlikte çalışılamayacağını ve çalışılmaması gerektiğini açıkça ifade etmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

‘BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR’
Oluşacak hükümet kurma spekülasyonlarını yorumlamanın erken olacağını dile getiren Baerbock, “Sonuçlar, hangi hükümet seçeneklerinin olabileceğini tamamen açık olarak gösteriyor. Bu nedenle şu anda spekülasyon yapmak istemiyorum, kimsenin de bu akşam bunu yaptığını sanmıyorum” dedi. Baerbock, Avrupa’da barışı savunan güçlü bir federal hükümete ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Ayrıca sorumluluk aldığımızı ancak bunu ülkeyi daha da bölerek yapmayacağımızı, bunun yerine, özellikle bu zorlu zamanlarda ülkemizde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu açıkça belirttik” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!