Güçlü bir hükümete ihtiyacımız var

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Bakan Baerbock, Almanya’da yapılan genel seçim sonuçlarını ARD televizyonunda değerlendirdi. Baerbock, “Almanya’da ve elbette Avrupa’da zor zamanlardan geçiyoruz. Avrupa yanlısı çizgiye sahip güçlü hükümete ihtiyacımız var” dedi. Yeşiller olarak Almanya’da sorumluluk almak istediklerini vurgulayan Baerbock, “Böyle bir durumda sadece muhalefete geçeceğimizi söylemek partimizin kuruluş amacı değildir. Ancak pek çok insanın büyük, çok büyük endişeleri ve korkuları olduğu da açıkça ortaya çıktı” diye konuştu. Baerbock, kurulacak hükümetin bu ülkeyi daha fazla kutuplaştırmaması gerektiğini belirterek, “Bir sonraki Federal Şansölye’nin, bu ülkeyi bir araya getirmesinin ve Almanya’daki aşırı sağcılarla asla birlikte çalışılamayacağını ve çalışılmaması gerektiğini açıkça ifade etmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

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‘BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Oluşacak hükümet kurma spekülasyonlarını yorumlamanın erken olacağını dile getiren Baerbock, “Sonuçlar, hangi hükümet seçeneklerinin olabileceğini tamamen açık olarak gösteriyor. Bu nedenle şu anda spekülasyon yapmak istemiyorum, kimsenin de bu akşam bunu yaptığını sanmıyorum” dedi. Baerbock, Avrupa’da barışı savunan güçlü bir federal hükümete ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Ayrıca sorumluluk aldığımızı ancak bunu ülkeyi daha da bölerek yapmayacağımızı, bunun yerine, özellikle bu zorlu zamanlarda ülkemizde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu açıkça belirttik” değerlendirmesinde bulundu.