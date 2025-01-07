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Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

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#AVRUPADAN HABER#Gu-Türkspor#Pforzheim
Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 12:22

Pforzheim futbolunun parlayan yıldızı Gu-Türkspor, 2025 yılına çifte şampiyonlukla merhaba dedi. Salon futbolunda kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren kulüp, bu yıl hem Calmbach Şehir Turnuvası hem de 34. Hahn Cup şampiyonluklarıyla tarihe geçti.

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SV Büchenbronn’un ev sahipliğinde Fritz-Erler Spor Salonu’nda düzenlenen prestijli Hahn Cup Turnuvası, adeta futbol şölenine sahne oldu. 30 takımın mücadele ettiği turnuvada Gu-Türkspor, hem Verbandesliga hem de Kreisliga kadrolarıyla fark yarattı. Özellikle Gu-Türkspor 1, namağlup grup aşamasını geçerek yarı finale yükseldi. Yaklaşık 900 futbolseverin coşkuyla izlediği yarı final maçında, 1. FC Ersingen karşısında nefes kesen bir mücadeleye imza atan takım, son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanarak finale yükseldi.

Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu
Finalde Kreisliga ekibi SpVgg Conweiler-Schwan ile karşılaşan Gu-Türkspor, çekişmeli geçen 1-1’lik maçın ardından penaltı atışlarına geçti. Penaltılarda rakibine 7-5 üstünlük sağlayan takım, üst üste üçüncü kez Hahn Cup Şampiyonu olarak 800 Avro para ödülünü kazandı.
Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

Kulüp Başkanı Hüseyin Eruslu, alınan başarılar karşısında gurur duyduklarını belirterek, “Pforzheim’ın en önemli üç salon turnuvasından ikisini kazanmış olmak bizim için büyük bir mutluluk. Takımımızın bu performansı, Gu-Türkspor’un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda prestij ve itibarın simgesi olduğunu bir kez daha kanıtladı,” dedi.
Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

Şampiyonluklarla dolu kış sezonunu geride bırakan Gu-Türkspor, Verbandesliga’daki hedefleri doğrultusunda hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayında Antalya Belek’te yapılacak bir haftalık kamp ile ikinci yarıya daha güçlü bir başlangıç yapmayı planlayan takım, bu süreçte hem fiziksel hem de mental anlamda kendini geliştirmeyi hedefliyor.
Kış sezonundaki çifte şampiyonluk, Gu-Türkspor’u Pforzheim futbolunun tarihine altın harflerle yazdırdı. Taraftarlarının büyük desteğiyle yoluna devam eden kulüp, 2025 yılında yeni zaferler için çalışmalarını sürdürüyor.
Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

Gu-Türkspor’un bu olağanüstü başarısı, sadece Türk futbol camiası için değil, tüm Pforzheim için gurur kaynağı oldu.
Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu


Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

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#AVRUPADAN HABER#Gu-Türkspor#Pforzheim

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