Gu-Türkspor’dan çifte kupa pozu

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SV Büchenbronn’un ev sahipliğinde Fritz-Erler Spor Salonu’nda düzenlenen prestijli Hahn Cup Turnuvası, adeta futbol şölenine sahne oldu. 30 takımın mücadele ettiği turnuvada Gu-Türkspor, hem Verbandesliga hem de Kreisliga kadrolarıyla fark yarattı. Özellikle Gu-Türkspor 1, namağlup grup aşamasını geçerek yarı finale yükseldi. Yaklaşık 900 futbolseverin coşkuyla izlediği yarı final maçında, 1. FC Ersingen karşısında nefes kesen bir mücadeleye imza atan takım, son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanarak finale yükseldi.