GS World Derneği seçime damga vurdu

Dursun Özbek ve Süheyl Batum’un rakip olduğu başkanlık yarışında 3343´e karşı 955 oyla seçimi kazanan Galatasaray’ın yeni başkanı Özbek´in bu başarısında, yurtdışında yaşayan Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin oyları büyük rol oynadı. Uzun yıllardır Avrupa´da Galatasaray Köln Derneği ve GS World Derneği başkanlığını yapan yüksek makina mühendisi Yakup Peker, Galatasaray’da üçüncü defa başkanlığa seçilen Dursun Özbek´in yönetiminin sicil kurulunda ikinci defa yer aldı. Peker, “Kurucusu olduğum ve halen başkanlığını yaptığım yurtdışında yaşayan Galatasaray Kulübü üyelerinin oluşturduğu GS World Derneği geçen seçimde olduğu gibi, bu seçime de damga vurdu diyebiliriz” dedi.
“DERSİMİZE ÇOK İYİ ÇALIŞTIK”
GS World Derneği’nin Los Angeles, Kaliforniya, New York, Londra, Paris, Stokholm, Hamburg, Köln, Essen, Romanya, Kiev, Moskova, Üsküp’te yaşayan toplam 70´e yakın üyesinden 50´den fazlası seçimde oy kullandığını belirten Yakup Peker şunları söyledi; “Bu 50 arkadaşımız da listesinde bulunduğum için sayın Dursun Özbek başkanımıza blok halinde oy vermiştir. Fakat buradaki 50 sayısından çok, bu arkadaşlarımızın Türkiye´deki, akraba, tanıdık, eş ve dostlarından oluşan yaklaşık 340 üzeri bir oy potansiyeline ulaştık. Dersimize çok iyi çalışarak tüm bu dostlarımıza, Galatasarayımızın ekonomik olarak geldiği başarılı noktayı ve gelecekteki projelerini tek tek sabırla anlattık. GS World Derneği olarak iki ay boyunca yaptığımız seçim
çalışmaları sonunda yaklaşık 650’nin üzerinde telefon görüşmesi yaparak 340’ın üzerinde oy desteğine ulaştık.”
“ZAFER DOLU GÜNLER YAKIN”
Yakup Peker, Galatasaray’ın 2022 yılındaki başkanlık seçiminde 135 olan oy farkının bu seçimde 2388’e çıkmasının son iki yılda başarılı çalışmalar yapan Dursun Aydın Özbek
’in ve ekibinin başarısı olduğunun altını çizerek, “Bu sonuç Galatasarayımıza hayırlı olsun. Tüm Galatasaraylılar şundan emin olsunlar ki, yine Türkiye ve Avrupa´da nice zafer dolu günler bizi bekliyor” dedi.