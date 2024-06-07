GS World Derneği seçime damga vurdu

Haberin Devamı

Dursun Özbek ve Süheyl Batum’un rakip olduğu başkanlık yarışında 3343´e karşı 955 oyla seçimi kazanan Galatasaray’ın yeni başkanı Özbek´in bu başarısında, yurtdışında yaşayan Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin oyları büyük rol oynadı. Uzun yıllardır Avrupa´da Galatasaray Köln Derneği ve GS World Derneği başkanlığını yapan yüksek makina mühendisi Yakup Peker, Galatasaray’da üçüncü defa başkanlığa seçilen Dursun Özbek´in yönetiminin sicil kurulunda ikinci defa yer aldı. Peker, “Kurucusu olduğum ve halen başkanlığını yaptığım yurtdışında yaşayan Galatasaray Kulübü üyelerinin oluşturduğu GS World Derneği geçen seçimde olduğu gibi, bu seçime de damga vurdu diyebiliriz” dedi.