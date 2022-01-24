Gripin’in 20’nci yıl konseri 9 Şubat’ta

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
Omicron havada nasıl hareket ediyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANITOmicron havada nasıl hareket ediyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANIT#Koronavirüs
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecekEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecek!#Fatma Girik
Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...Ezo Sunal'dan isim annesi Fatma Girik'e veda: Künye hala bileğimde...#Fatma Girik
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum#Koronavirüs
Uçurumda metrelerce sürüklendiler 3 günlük kâbus...Uçurumda metrelerce sürüklendiler! 3 günlük kâbus...#Artvin
Dünyada ilk olacak TURKOVACla ilgili yeni çalışma başladıDünyada ilk olacak! TURKOVAC'la ilgili yeni çalışma başladı#Koronavirüs
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü Kan donduran görüntü...Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü! Kan donduran görüntü...#Dilara Yıldız
Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası fatura onlara kesildi Affedilmeyecek hata...Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası fatura onlara kesildi! "Affedilmeyecek hata..."#Galatasaray
HABERLERAvrupa Haberleri

Gripin’in 20’nci yıl konseri 9 Şubat’ta

#Gripin#Rock Grubu#Londra
Gripin’in 20’nci yıl konseri 9 Şubat’ta

Türkiye’nin ünlü rock gruplarından Gripin’in, Londra’da koronavirüs salgını yüzünden geçen yıl iptal edilen 20’nci yıl dönümü konseri, 9 Şubat’ta Jazz Cafe’de gerçekleştirilecek. Geçen yıl iptal edilen konserin biletleri bu yıl da geçerli olacak.

Haberin Devamı

CAMDEN Town’da 9 Şubat 2022’de Jazz Cafe’de yapılacak konserde kapılar 19.00’da açılacak ve 22.30’da sona erecek. Ayakta biletler 30 sterline satılırken, restoran kısmının biletleri 40 sterline satışa sunuldu. Alternatif rock grubu Gripin, İngiliz, Amerikan ve Türk rock gruplarının 90’lı yılların ortasında çıkardığı şarkıları seslendirerek müzik hayatına başladı. Böylelikle bir hayran kitlesi edinen vokalde Birol Namoğlu, gitarda, Murat Başdoğan, bas gitar ve klavyede Arda İnceoğlu ve davulda İlker Balic’in yer aldığı grup, kendi albümlerini çıkarmaya karar verdi.

Gripin’in 20’nci yıl konseri 9 Şubat’ta
2004’te çıkan grubun ilk stüdyo albümü ‘Hikayeler Anlatıldı’ kendilerini geniş kitlelerin tanımasını sağladı. Gripin, asıl çıkışını ise üç yıl sonra çıkan ikinci albümüyle yakaladı. 10 şarkılık albümde Manga’dan Ferman Akgül, Pamela Spence ve Emre Aydın ile düetler vardı. Albümün prodüktörlüğünü de Manga, Emre Aydın, Vega ve Göksel gibi o dönemin birçok pop-rock yıldızının prodüktörü Haluk Kuruosman yapmıştı. Bu albümle birçok ödül alan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gripin, altı kez ABD, iki kez Avustralya ve çok sayıda Avrupa turnesi ve konserine katıldı.
Gripin’in 20’nci yıl konseri 9 Şubat’ta
Daha sonra yine üç stüdyo albümüyle listelere giren Gripin, şu anda 20’nci yıllarına özel projeler üzerinde çalışıyor. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gripin#Rock Grubu#Londra

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın