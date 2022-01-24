Gripin’in 20’nci yıl konseri 9 Şubat’ta

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CAMDEN Town’da 9 Şubat 2022’de Jazz Cafe’de yapılacak konserde kapılar 19.00’da açılacak ve 22.30’da sona erecek. Ayakta biletler 30 sterline satılırken, restoran kısmının biletleri 40 sterline satışa sunuldu. Alternatif rock grubu Gripin, İngiliz, Amerikan ve Türk rock gruplarının 90’lı yılların ortasında çıkardığı şarkıları seslendirerek müzik hayatına başladı. Böylelikle bir hayran kitlesi edinen vokalde Birol Namoğlu, gitarda, Murat Başdoğan, bas gitar ve klavyede Arda İnceoğlu ve davulda İlker Balic’in yer aldığı grup, kendi albümlerini çıkarmaya karar verdi.

2004’te çıkan grubun ilk stüdyo albümü ‘Hikayeler Anlatıldı’ kendilerini geniş kitlelerin tanımasını sağladı. Gripin, asıl çıkışını ise üç yıl sonra çıkan ikinci albümüyle yakaladı. 10 şarkılık albümde Manga’dan Ferman Akgül, Pamela Spence ve Emre Aydın ile düetler vardı. Albümün prodüktörlüğünü de Manga, Emre Aydın, Vega ve Göksel gibi o dönemin birçok pop-rock yıldızının prodüktörü Haluk Kuruosman yapmıştı. Bu albümle birçok ödül alan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gripin, altı kez ABD, iki kez Avustralya ve çok sayıda Avrupa turnesi ve konserine katıldı.Daha sonra yine üç stüdyo albümüyle listelere giren Gripin, şu anda 20’nci yıllarına özel projeler üzerinde çalışıyor.