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Grip vakalarının düşmesi, uzmanları korkutuyor

#Pfizer/Biontech Moderna #AVRUPADAN HABERLER# Influenza B/Yamagata
Grip vakalarının düşmesi, uzmanları korkutuyor

Salgın döneminde grip vakalarında ciddi anlamda düşüş oldu. Uzmanlar, bu durumun bağışıklığın azalmasına ve gelecekte daha ciddi salgınların yaşanmasına yol açmasından korkuyor.

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ALMANYA’da grip salgını üst üste ikinci sezonda da ortalamanın oldukça altında kaldı. Robert Koch Enstitüsü’ndeki (RKI) Grip Çalışma Grubu’nun (AGI) haftalık raporuna göre, Ekim 2021’in başından bu yana laboratuvar tarafından doğrulanmış 5 binden az vaka bildirildi. Bu değerler, pandemi öncesi son beş mevsimle karşılaştırıldığında hâlâ çok düşük. Sağlık sigortaları daha önce büyük bir grip dalgası olmayacağını belirtmişlerdi. Uzmanlar, “Çeşitli Avrupa ülkelerinden ve son günlerde Almanya’dan da vakaların arttığına dair bilgiler gelse de artışa, dolaşımdaki influenza virüslerinin sebep olup olmadığı kesin değerlendirilemiyor” diyor. Grip yayılımının ciddi şekilde yavaşlamasının ana nedenleri, pandeminin başlangıcından bu yana alınan önlemler ve seyahat kısıtlamaları. Bu sadece Almanya’da gözlemlenmedi. Hong Kong Üniversitesi’nden Vijaykrishna Dhanasekaran öncülüğündeki bir grup araştırmacının birkaç gün önce ‘Nature Communications’ dergisinde belirttiği gibi, tespit edilen grip virüslerinin çeşitliliği zaman içinde önemli ölçüde azaldı. Influenza B/Yamagata türü, 2020’nin ortalarından beri soyu tükenmiş gibi görünüyor.

Grip vakalarının düşmesi, uzmanları korkutuyor
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLAR MI?
Araştırmacılar, grip dalgalarının olmaması nedeniyle halkın bağışıklığının azalacağını ve gelecekte daha ciddi salgınların olabileceği riskinden söz ediyor. Bu, özellikle de şimdilerde ilk grip dalgasından etkilenmeyen hiç grip olmayan çocuklar için önemli sorun teşkil edebilir. Ayrıca grip aşısını her yıl uyarlama ihtiyacında da birtakım sıkıntılar görülüyor. Hangi virüslerin kışın dolaşacağına ve bu nedenle dikkate alınması gerektiğine dair tahmin, grip mevsiminden çok önce yapılıyor. Uzmanlar bunu genellikle güney yarım küredeki kış deneyimlerine dayandırıyor. Ancak influenza virüsleri bu arada önemli ölçüde değişebildiklerinden, aşı her yıl çok da iyi korumuyor.

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YAKINDA YENİ AŞILAR OLACAK MI?
Şu anda eksik olan grip dalgaları nedeniyle tam uyumlu aşı geliştirmek de zorlaşacak. Araştırmacılar konuyla ilgili belirsizliğin önceki aşılara kıyasla daha geniş koruma sağlayabilecek evrensel aşıları daha hızlı geliştirmeyi cazip hale getirdiğini söylüyor. Ayrıca bunun için Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketlerinin Kovid-19 aşıları için kullandığı mRNA teknolojisinin kullanımının düşünülebileceğini ifade ediyorlar.

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#Pfizer/Biontech Moderna #AVRUPADAN HABERLER# Influenza B/Yamagata

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