SAĞLIK Bakanı Jens Spahn, bu sezon 26 milyon grip aşısı aldıklarını açıkladı ve bunun geçen sezona göre iki kat fazla olduğunu söyledi. Aşı nakliyatında yerel ve zaman olarak sıkıntı yaşanabileceğini belirten Sağlık Bakanı Spahn, ancak aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını vurguladı. Geçen yıllarda 4 ile 6 milyon arasında grip aşısını kullanılmadığı için bertaraf etmek zorunda kaldıklarını belirten Bakan Spahn, “Grip aşısı olun! Kendinizi koruyun! Başkalarını koruyun! Bizim sağlık sistmimizi koruyun” dedi. Spahn özellikle riskli grupları ve sağlık sektöründe çalışanları grip aşısı yaptırmaya çağırdı.

SAĞLIK SİSTEMİNİ ZORLAMAYALIM

Bakan Spahn grip ve korona salgının artmasıyla hastanelerde yatak kapasitesinin zora girebileceğini, bu nedenle grip aşısı olmanın önemini vurguladı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler de griple korona salgınının birlikte nasıl bir gelişmeye yol açacağını kimsenin bilmediğini belirtti ve bu nedenle grip aşısı yaptırmaya çağırdı. Korona vakalarının önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edeceğine dikkat çeken Wieler, vakaların artmasıyla birlikte sağlık sisteminde sorun yaşanabileceğini kaydetti. Grip ve koronavirüs arasında benzerlikler olduğuna işaret eden Wieler, koronavirüsün çok daha ağır geçtiğini, ancak ikisinin de akciğere saldırdığını, ikisinde de ağır vakalarda hastaların yapay solunum tedavisine tabi tutulduğunu belirtti.