Grevler ulaşımı aksattı

ALMANYA genelinde gerçekleşen grev nedeniyle şehirler arası uzun mesafe tren seferlerinin yaklaşık yüzde 75’i iptal edildi. Ancak kısa mesafe seferlerinde de yüzde 50’ye varan gecikme ve sefer iptalleri yaşandığı kaydedildi. Öte yandan şehir içi ulaşımının önemli ayaklarından biri olan banliyölerde de (S-Bahn) ciddi gecikmeler oldu. GdL’in ikinci uyarı grevi çarşamba saat 02.00’de son bulacak.

ALDATMA ‘KANDIRMA’, ‘CEPLERİNİ DOLDURMA’

Alman Demiryolları (DB) yönetimi grevden bir gün önce sendikanın talep ettiği korona priminin verilebileceğini belirterek müzakere önermişti. Ancak Makinist Sendikası Başkanı Claus Weselsky, Alman Demiryollarının korona primi önerisini geri çevirdi. Öneriyi sert bir dille reddeden Weselsky, “Alman Demiryolları yine kendi mottosunda devam ediyor: ‘Aldatma, kandırma, ceplerini doldurma’. Teklif sadece, önerilen prim miktarını belirlemediği için yetersiz değil aynı zamanda demiryolları görüşmelerin temelini oluşturan taleplere de cevap vermemektedir” dedi.

YÜZDE 3.2 ZAM İSTİYOR

GdL sendikası makinist başına 600 euro korona primi talep ediyor. Öte yandan bu yıldan geçerli olmak üzere toplu sözleşmede yüzde 3.2 oranında zam istiyor. DB yönetimi ise bu yıl zamma karşı çıkarken, zam oranının 2024’e kadar kademeli olarak verilmesini öneriyor.