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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 07.09.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Grevler bitti ama...

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Grevler bitti ama...

Almanya’da Demiryolları makinistlerinin beş günlük grevi sona erdi. Ancak grevin sona erdiği gün makinistler sendikası yeni grev tehdidinde bulundu.

ŞU ana kadar yapılan en uzun grevin bitimi sonrası demiryolları, normal tren ve banliyö seferlerine başladı. DB yönetimi seferlerin normal bir şekilde başladığını ve teknik bir sorun yaşanmadığını açıkladı. DB, önümüzdeki günden itibaren her gün için planlanan 21 bin banliyö ve kısa mesafeli tren seferlerinin yanı sıra günlük 860 uzun mesafe tren seferlerinin hayata geçeceğini kaydetti. Ancak grev sonrası ilk günlerde olası gecikme yaşanabileceği uyarısında bulunan DB, yolculara yola çıkmadan önce seferleri hakkında bilgi almalarını tavsiye etti.

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