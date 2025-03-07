Grev dalgası havalimanlarına sıçradı! 10 Mart’ta 11 havalimanı...

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Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Frankfurt Havalimanı dahil 11 havalimanında çalışan işçilerin 10 Mart’ta 24 saatlik greve gidecekleri belirtildi. Açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile en yoğun ikinci havalimanı Münih’in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanları için tam gün grev çağrısı yapıldığı aktarıldı. Ver.di, söz konusu grev girişimiyle çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8’lik artış isterken ayda en az 350 Euro’luk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de sendikanın talepleri arasında yer alıyor. Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor.

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DAHA İYİ KOŞULLARI HAK EDİYORLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, işverenlerin kamu sektörü çalışanları için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz herhangi bir teklifte bulunmadıklarını belirterek, “Meşru taleplerimizi karşılamaya istekli olmadıkları için bu uyarı grevini yapmak zorunda hissediyoruz. Havalimanlarındaki çalışanlar hava trafiğinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için çok önemli işler yapmakta ve tüm yolcuların güvenliği için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Onlar da adil bir ücret ve daha iyi çalışma koşullarını hak ediyor” ifadelerini kullandı.

SİTELERİ DÜZENLİ KONTROL EDİN

Bu arada, devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta başta Münih olmak üzere ülkenin çeşitli havalimanlarında yapılan uyarı grevleri uçuş iptalleri ve aksaklıklara neden olmuştu. Frankfurt Havalimanı’ndan yapılan açıklamada ise söz konusu uyarı grevinin uçuş operasyonlarında büyük aksamalara yol açmasının beklendiği belirtilerek, yolcuların uçuş bilgilerinin durumunu hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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